Число буровых установок по добычи нефти в США на этой неделе достигнет минимального значения за последние 80 лет. Об этом 8 мая сообщает Reuters со ссылкой на данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В США начались беспрецедентные проблемы с добычей нефти — Reuters

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