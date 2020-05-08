Энергетика
ИА Красная ВеснаВ США начались беспрецедентные проблемы с добычей нефти — Reuters
Число буровых установок по добычи нефти в США на этой неделе достигнет минимального значения за последние 80 лет. Об этом 8 мая сообщает Reuters со ссылкой на данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
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Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
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