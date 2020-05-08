Энергетика
Lenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Комсомольская правдавчера в 07:59
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Комментарии
Общество
Рамзан Кадыров разрешил небольшим магазинам в Чечне возобновить работу
Как написал глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте», послабление мер коснётся небольших хозяйственных магазинов, станций технического обслуживания и «других небольших торговых заведений».
Говорит Москва 03:45
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
BFM.ru 03:03
Политика
75 лет Победы. Над Москвой прошел воздушный парад
Над Красной площадью в Москве состоялся воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Вести.Ru 03:50
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение.
ТАСС 04:41
Футбол
Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА
Как сообщается на официальном сайте «армейцев», им стал помощник президента России Максим Орешкин, который также является членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ.
Vprognoze.ru 02:36
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели больше 1 тыс. человек
В Саратовской области за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 57 жителей, таким образом, всего с начала эпидемии новой инфекцией заболели уже 1007 человек.
Московский Комсомолец 02:08
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
Количество случаев коронавируса в Калужской области выросло до 1486
По состоянию на 6 мая в регионе подтверждено ещё 79 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга 06 мая в 05:19
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань вчера в 15:01
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы
Политика Сегодня 05:00
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Футбол
Бывший советник президента «Локомотива»: причин для отставки Семина нет
Бывший советник президента московского "Локомотива" Лев Гоберман прокомментировал возможное непродление контракта с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
RuNews24.ru вчера в 13:32
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM вчера в 17:02
Здоровье
9 мая коронавирус подтвердили у 12 жителей Амурской области
В Белогорске на сегодняшний день коронавирусом болеют 23 человека, в Шимановске 12 (7 новых случаев за сутки), в Серышевском районе — 11 больных: 7 в селе Тавричанка, трое в Томском и один в Бочкаревке.
Амурская правда 05:00
Авто
Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.
Motor вчера в 06:01
Авто
УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава
Ульяновское автомобильное предприятие занимается производством полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговым брендом УАЗ.
SpeedMe 04:24
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Общество
Трансляция «Бессмертного полка онлайн» началась на медиаэкранах Москвы
На медиаэкранах в Москве началась трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 04:23
Гаджеты
Представлен флагман Meizu 17 Pro
Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru вчера в 06:28
Футбол
Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини нелестно отозвался о своем соотечественнике Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за футбольный клуб "Брешиа".
Soccer.ru 04:43
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области на 9 мая коронавирус подтвердился еще у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 674 человека, сообщили в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Южная служба новостей 04:01