Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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В США начались беспрецедентные проблемы с добычей нефти — Reuters

ИА Красная Весна13:12

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Lenta.ru06:58

Reuters: Пандемия вызвала проблемы с нефтью и газом в США

Актуальные Новости08:56

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью

Рамблер08:39

Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Комсомольская правда07:59

Аналитики прогнозируют падение числа буровых в США до исторического минимума

Вести.Ru12:11

Число нефтегазовых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года - Baker Hughes

Финмаркет05:57
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Комментарии

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В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
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В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом

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Коммерсантъ 12:45
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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В эфире радио «Эхо Москвы», вы слушаете программу «Особое мнение». И с нами сейчас на связи тележурналист Николай Сванидзе.
Эхо Москвы 13:29
Общество

В Москве вводят новый анализ на COVID-19

В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
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Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
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Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1

Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .
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Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки

Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
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Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая

Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
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В России стартовали продажи электрогрузовика «Муравей»

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Скрытый пик эпидемии коронавируса допустили в России

Врач допустил скрытый пик эпидемии коронавируса в России.
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Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

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Ограничения в Москве продлили до 31 мая

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Колян из «Реальных пацанов» показал Исмаилову ударную тренировку, Магомед отреагировал

Актёр Николай Наумов, известный по роли Коляна из сериала «Реальные пацаны», записал видео, в котором показывает свои бойцовские навыки.
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Как писал NEWS.ru, 8 мая число умерших от COVID-19 в Москве превысило тысячу.
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Жители Москвы пожаловались на аннулирование цифровых пропусков

Жители Москвы рассказали о массовом аннулировании цифровых пропусков.
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, ранее возглавлявший московскую антидопинговую лабораторию, написал книгу.
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Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

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