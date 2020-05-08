Энергетика
Lenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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Комментарии
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
РИА Новости 11:01
Общество
Курортный сезон вряд ли состоится в Крыму из-за коронавируса
ФАН вчера в 06:20
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности продлен до 17 мая включительно.
Stolica58.ru 10:59
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни, объясняя, почему не носит обручальное кольцо.
Пятый канал вчера в 19:34
Общество
В Курской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.
Секунда 08:27
Кино
Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря» заменит звезда «Мстителей»
Цензуры.Нет 06 мая в 11:49
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Армия и оружие
Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
Общество
Власти Москвы пояснили новые требования о ношении масок и перчаток
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах.
Газета.Ru 09:31
Общество
В Петербурге закроются три гипермаркета сети «Карусель»
Торговая сеть «Карусель» сократит число своих гипермаркетов в Северной столице.
Город+ 11:22
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Фигурное катание
Трусова уже уведомила Тутберидзе об уходе
Чемпионат 06 мая в 07:26
Общество
В Калининградской области ужесточат масочный режим
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона намерены ужесточить масочный режим с 12 мая.
RT на русском 10:29
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Политика
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в YouTube запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
РИА Новости 12:32
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
"Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии", а "качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах", отметил Дуров.
Российская газета вчера в 16:47
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты вчера в 04:01
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой обнаружили коронавирус
33-летняя телеведущая заразилась коронавирусом. Об этом Мария Ивакова сообщила на своей странице в Instagram.
Sunmag.me 09:33
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Общество
Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде
Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39