Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 75

Общество В Калининградской области ужесточат масочный режим Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона намерены ужесточить масочный режим с 12 мая. 164

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 1,2K

Общество Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США "Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии", а "качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах", отметил Дуров. 1,9K

Космос МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне. 4

Происшествия Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии. 169

Шоу-бизнес У Марии Иваковой обнаружили коронавирус 33-летняя телеведущая заразилась коронавирусом. Об этом Мария Ивакова сообщила на своей странице в Instagram. 6

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,6K