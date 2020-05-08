Энергетика
Lenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
Общество
В Москве умерли ещё 39 пациентов с коронавирусом
По последним данным, в целом по стране зарегистрировано 165 тысяч 929 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлены 10 тысяч 559 носителей инфекции.
Говорит Москва 06 мая в 14:37
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Происшествия
На Кубани подтверждено более 1,5 тысячи случаев коронавируса
В Краснодарском крае количество случаев коронавируса превысило полторы тысячи.
За рулем Кубань 06 мая в 04:23
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Общество
Власти Крыма хотят запретить кондиционеры из-за коронавируса
Премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов предложил запретить использование кондиционеров на территории региона.
Бизнес-газета 05:14
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском вчера в 05:29
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
NewInform 02:12
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Около 100 сотрудников ЦБ заражены коронавирусом
Банк России проводит тестирование своих сотрудников на коронавирус, у около 100 человек заражение этим вирусом подтверждено.
ТАСС 09:06
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой обнаружили коронавирус
33-летняя телеведущая заразилась коронавирусом. Об этом Мария Ивакова сообщила на своей странице в Instagram.
Sunmag.me 09:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Си Цзиньпин: Китай верит в скорую победу над коронавирусом в России
Китай продолжит оказывать поддержку РФ в борьбе с коронавирусом и верит, что в конечном итоге РФ одержит победу над инфекцией, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:12
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru вчера в 10:39
Политика
Мишустин провел совещание из больницы
Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации.
Lenta.ru 06:13
Музыка
Красноярцы присоединились к всероссийской акции «День Победы на разных языках»
Красноярцы присоединились к всероссийской акции «День Победы на разных языках».
ТВ-Енисей 13:20
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов
Российская газета 14:07