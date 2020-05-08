Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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В США начались беспрецедентные проблемы с добычей нефти — Reuters

ИА Красная Веснавчера в 13:12

Число нефтегазовых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года - Baker Hughes

Финмаркетвчера в 05:57

Reuters: Пандемия вызвала проблемы с нефтью и газом в США

Актуальные Новостивчера в 08:56

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью

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Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Комсомольская правдавчера в 07:59

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Lenta.ruвчера в 06:58

Аналитики прогнозируют падение числа буровых в США до исторического минимума

Вести.Ruвчера в 12:11
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Комментарии

Происшествия

В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов

8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга.
Горобзор.ру вчера в 13:25
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Здоровье

Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
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Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings 11:18
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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Хоккей

«Трактор» выменял у «Витязя» Бывальцева и права на Оберга

«Трактор» выменял у «Витязя» форварда Алексея Бывальцева и права на нападающего системы «Торонто» Понтуса Оберга.
Sports.ru 06:22
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

Корабельный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение российского флота в 2021—2022 годах, рассказал замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
RT на русском вчера в 05:27
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Авто

Выход Tesla Roadster откладывается на неопределенный срок

Называя причины отказа от нового Tesla Roadster было сказано, что этот проект не является приоритетным.
Tvoe-avto.com 15:42
Общество

ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
РИА Новости 16:49
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Общество

Сатирик Трушкин попал в больницу с коронавирусом

Писатель-сатирик, телеведущий Анатолий Трушкин подтвердил «Известиям» в субботу, 9 мая, сообщения СМИ, что его госпитализировали с диагнозом коронавирус.
Известия 10:20
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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Культура

Энтони Хопкинс станцевал под Дрейка в TikTok

Народные новости вчера в 10:38
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 15:09
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
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Спорт

Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций

Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 07 мая в 13:26
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Общество

Трамп пообещал закупить сельхозпродукции на $3 млрд

Вашингтон, 10 мая 2020, 01:41 — REGNUM Соединенные Штаты намерены закупить сельскохозяйственной продукции на общую сумму $3 млрд у местных производителей, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:41
Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
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Культура

El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)

На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
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Футбол

Игроков клубов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая

Со следующего четверга, 14 мая, футболистов клубов Премьер-лиги начнут проверять на коронавирус, сообщает The Telegraph.
Sports.ru 15:52
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
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Киберспорт

VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте

Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru вчера в 10:40
Армия и оружие

Более 12 тысяч молодых лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил

Аргументы и Факты 19:26
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Политика

Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля

Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 15:12
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском 13:56
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Армия и оружие

Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России

Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.
RT на русском 18:43
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Наука

Обнаружено влияние каннабиса на заражение коронавирусом

Ученые исходили из того, что этот каннабиоид оказывает воздействие на экспрессию генов и может, вероятно, влиять на уровень белка ACE2 и фермента TMPRSS2; которые коронавирус использует для проникновения в клетки организма.
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Происшествия

В Мурманской области скончался пятый пациент с коронавирусом

Мурманск, 10 мая 2020, 00:02 — REGNUM В Мурманской области скончался пятый пациент с коронавирусом.
REGNUM 17:02
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