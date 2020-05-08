Энергетика
Lenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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Комментарии
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Политика
Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону
Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
Общество
Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области
Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Политика
Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:29
Общество
Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома
Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России
Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru 06 мая в 14:35
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Общество
Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
Общество
В Курской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.
Секунда 08:27
Экономика
В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки
По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
REGNUM 06:29
Общество
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
Общество
В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Глава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе.
Lenta.ru 06:48
Общество
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
Общество
Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
Футбол
РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ
Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира.
Vprognoze.ru 12:07
Здоровье
829 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье
За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 06 мая в 04:26
Происшествия
В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра
Как сообщалось, по неофициальным данным, в Петербурге к 6 мая скончались 12 медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:52