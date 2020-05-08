Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

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