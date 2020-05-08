Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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Сланцевая добыча не выдержала цен

Евразия Daily12:28

Аналитики прогнозируют падение числа буровых в США до исторического минимума

Вести.Ru12:11

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Lenta.ru06:58

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью

Рамблер08:39

Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Комсомольская правда07:59

Reuters: Пандемия вызвала проблемы с нефтью и газом в США

Актуальные Новости08:56

Число нефтегазовых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года - Baker Hughes

Финмаркет05:57
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

REGNUM 05:35
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
16
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
34
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,8K
Политика

Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону

Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
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Общество

Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области

Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
48
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
2,6K
Политика

Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:29
31
Общество

Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
41
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России

Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru 06 мая в 14:35
6
Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
1,9K
Общество

Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины

Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
2,2K
Общество

Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
1,1K
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
19
Общество

В Курской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.
Секунда 08:27
26
Экономика

В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки

По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
REGNUM 06:29
2
Культура

Сыендук и Данила Поперечный озвучили новый мультсериал «Я это уже видел»

Piter.tv 11:53
Общество

В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
96
Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
8
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
494
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными владельцами в России

AutoNews 06:58
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,2K
Общество

Глава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе.
Lenta.ru 06:48
119
Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
12
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
169
Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
24
Футбол

РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ

Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира.
Vprognoze.ru 12:07
Здоровье

829 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 06 мая в 04:26
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Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

Как сообщалось, по неофициальным данным, в Петербурге к 6 мая скончались 12 медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:52
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