Энергетика
Lenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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Число нефтегазовых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года - Baker Hughes
Финмаркет08 мая в 05:57
Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Комсомольская правда08 мая в 07:59
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