Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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В США начались беспрецедентные проблемы с добычей нефти — Reuters

ИА Красная Весна08 мая в 13:12

Аналитики прогнозируют падение числа буровых в США до исторического минимума

Вести.Ru08 мая в 12:11

Число нефтегазовых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года - Baker Hughes

Финмаркет08 мая в 05:57

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью

Рамблер08 мая в 08:39

Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Комсомольская правда08 мая в 07:59

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Lenta.ru08 мая в 06:58

Reuters: Пандемия вызвала проблемы с нефтью и газом в США

Актуальные Новости08 мая в 08:56
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Комментарии

Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Газета.Ru 01:08
Общество

Усиленную проверку автомобилей из-за COVID-19 начнут во Владивостоке

Выборочные проверки автотранспорта начнутся в столице Приморья в ближайшие дни, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Российская газета 01:23
1
Экономика

Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое

В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
2,1K
Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
402
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

Столичное небо окрасилось в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Вечерняя Москва вчера в 15:20
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
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Кино

Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Piter.tv 08 мая в 05:41
Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Общество

В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие защитных масок

Ранее власти Московской области собирались с 12 мая штрафовать за появление в общественных местах без масок на 4 тысячи рублей.
Эхо Москвы 08 мая в 17:03
1,2K
Происшествия

Пожар на бывшем арсенале в Удмуртии локализован

В Удмуртии локализовали пожар на бывшем арсенале в поселке Пугачево. Об этом в соцсетях сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.
Российская газета 01:06
121
Общество

Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США

Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
2
Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
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Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru 00:54
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
16
Здоровье

В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом

В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
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Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России

Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь 08 мая в 02:10
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Общество

«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад

Екатеринбург Онлайн вчера в 07:18
1
Общество

Минздрав России допускает перенос ЕГЭ на осень

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил перенос проведения ЕГЭ на август-сентябрь.
НИА-Красноярск 08 мая в 22:08
1,6K
Космос

Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
3DNews 08 мая в 11:20
2
Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
961
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Происшествия

Александр Кангун возглавил приемное отделение филиала подмосковной больницы

Один из комментариев каналу дал заведующий приемным отделением филиала Красногорской городской больницы (госпиталь в «Крокус Экспо») Александр Кангун — тезка бывшего владельца красноярской компании «Тойота-Крепость».
Деловой квартал (Красноярск) вчера в 05:07
Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в пяти городах Кузбасса

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая новые инфицированные распределились следующим образом: Новокузнецк – 9; Белово – 3; Анжеро-Судженск – 2; Кемерово – 2; Осинники – 2. Ранее сообщалось, что за последние сутки в Кемеровской области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 18 человек.
VSE42.RU 00:57
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Piter.tv 07 мая в 02:46
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,8K
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