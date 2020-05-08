Энергетика
Lenta.ruВ США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.
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Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
Наука
В Израиле разведывательный беспилотник сбрасывает надувные плоты
Стало известно, что израильская компания разработала для разведывательного беспилотника Hermes 900 систему сброса надувных спасательных плотов.
Anonsens 08:36
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Политика
Российские военные медики передали Италии полевой госпиталь в Бергамо
Российские военные передали итальянцам полевой госпиталь, развернутый в Бергамо для оказания помощи.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:55
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Здоровье
Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин
Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы (ЦРБ) закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.
ИА Крыминформ 03:23
Единоборства
Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
Слово и Дело вчера в 08:06
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Власти Москвы пояснили новые требования о ношении масок и перчаток
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах.
Газета.Ru 09:31
Общество
Депутат Мосгордумы сообщил об аннулировании рабочего пропуска для передвижения по городу
По словам парламентария, в предупреждении об аннулировании пропуска говорится, что данные о его работе не прошли проверку Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил о том, что его пропуск для передвижения по городу был аннулирован.
Московская газета 08:49
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Происшествия
Отстранение мэра Георгиевска подтвердил ставропольский краевой суд
Окончательное решение об отстранении должны были принять депутаты думы городского округа.
Newstracker.ru 07:36
Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Коммерсантъ 10:42
Общество
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
Общество
Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы
После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
Шоу-бизнес
Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото
Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Сегодня рэпер Потап отмечает день рождения.
Экспресс газета 03:52
Наука
Уровень Мирового океана вырастет на 1 метр к 2100 году
Если глобальное потепление будет ограничено 2 °C от доиндустриальных показателей, то к 2100 году уровень Мирового океана вырастет на 0,5 м к 2100 году и на 0,5–2 м к 2300 году.
Хайтек 09:03
Общество
В Белгородской области с 12 мая откроют торговые центры и парки
С 12 мая белгородские власти открывают торговые центры и ТРЦ для продажи всех непродовольственных товаров, сезонные летние площадки при кафе и общепите, сообщила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.
Kursk.com 06:23
Наука
Выдры жонглируют камешками, когда голодны
Evo-rus.com 00:55
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03
Здоровье
В Волжском выявили 3 случая COVID-19 за последние сутки
За прошедшие сутки по состоянию на 8 мая в Волгоградской области зафиксировано 80 новых случаев заражения COVID-19.
Блокнот Волжский 09:55
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие
NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»
Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
Недвижимость.RU 07:14
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
Общество
Ограничения в России полностью отменят только после появления вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью ограничения в России будут отменены только после появления вакцины от коронавируса.
9111.ru 10:46