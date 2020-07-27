Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019

Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019. Ранее стало известно, что в США коронавирусом заразились более 4 млн человек.
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Фармкомпания Moderna начала самое массовое тестирование вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 13:36

В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID

РБКвчера в 13:13

Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 08:13

Массовые испытания вакцины от коронавируса начались в США

Телеканал 360°вчера в 09:07

Компания Moderna начала испытания вакцины от коронавируса с участием 30 тыс. добровольцев

ТАССвчера в 09:04

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

Интерфаксвчера в 09:37

Гонка за вакцину: США первыми пришли к третьему этапу испытаний, но американский препарат может оказаться опаснее российского

BFM.ru26 июля в 23:57
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Происшествия

Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Российская газета 02:29
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Политика

Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае

Назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают первую неделю нового руководителя региона.
РБК вчера в 06:16
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Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Шоу-бизнес

Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной Лиане Волковой

Арсений подошел к предложению руки и сердца с оригинальностью. Сначала он преподнес девушке кольцо.
Слово и Дело 26 июля в 01:28
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
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Общество

Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
Lenta.ru 01:27
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru вчера в 10:03
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Спорт

Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио.
Piter.tv вчера в 07:53
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Авто

Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили

Телеканал 360° вчера в 10:08
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Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

RT на русском вчера в 16:39
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Общество

Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря

Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09
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Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
Общество

Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу в мире, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:45
9
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
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Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 08:35
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Автоспорт

Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма

В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
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Технологии

Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Автомобили специальной серии Largus Quest дополнили новыми передними креслами с эффективной боковой поддержкой и функцией 3-ступенчатого обогрева.
Новые автомобили вчера в 10:23
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Общество

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Футбол

Игрок «Црвены Звезды» выразил желание перейти в «Спартак»

Было бы отлично, если бы я перешел в «Спартак». Это большая команда, а чемпионат России очень силён.
Vprognoze.ru 02:04
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