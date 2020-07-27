В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019
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Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019. Ранее стало известно, что в США коронавирусом заразились более 4 млн человек.В источнике
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В США начались самые масштабные клинические испытания вакцины от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 11:39