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Газета.Ru
Газета.Ru

В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019

Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019. Ранее стало известно, что в США коронавирусом заразились более 4 млн человек.В источнике
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РБК

В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID

РБКвчера в 13:13
BFM.ru

Гонка за вакцину: США первыми пришли к третьему этапу испытаний, но американский препарат может оказаться опаснее российского

BFM.ruвчера в 23:57
Интерфакс

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

Интерфаксвчера в 09:37
Телеканал 360°

Массовые испытания вакцины от коронавируса начались в США

Телеканал 360°вчера в 09:07
ТАСС

Компания Moderna начала испытания вакцины от коронавируса с участием 30 тыс. добровольцев

ТАССвчера в 09:04
РИА Новости

Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 08:13
Комсомольская правда

В США начались самые масштабные клинические испытания вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 11:39
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В Госдуме работают над проектом об обязательной регистрации собак

Работу над законопроектом о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, ведут в Госдуме, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.
РИА Новости20:10
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NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м. По данным ведомства, астероид, который получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа.
ТАСС21:13
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Отец трип-хопа Tricky выступит в Екатеринбурге с новым альбомом. Такое повторится только в Москве и Питере

Екатеринбург стал одним из трёх городов России, куда с концертом доберётся прародитель трип-хопа (смесь экспериментального хип-хопа, джаза, даба, рока и соула) Tricky.
Екатеринбург Онлайн21:35
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета17:01

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБКвчера в 07:47
1,2K
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известиявчера в 15:53
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На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км

На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км. Речь идет о третьей по величине луне под названием Япет, на карты которой обратил внимание известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг.
Территория новостей25 июля в 08:06
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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