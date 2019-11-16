с чего всё началось

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, сообщает The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.

В США началось расследование против личного адвоката Трампа

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