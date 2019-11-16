Политика
Аргументы и ФактыВ США началось расследование против личного адвоката Трампа
Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, сообщает The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.
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Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal (WSJ) со ссылкой на источники.РБК01:34
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Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
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Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Армия и оружие
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Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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В Instagram Аллы Вербер Екатерина выложила последнее видео матери. Алла Вербер беззаботно танцует на песчаном пляже в купальнике и накидке.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Общество
Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января
Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Здоровье
Названа группа крови людей, страдающих лишним весом
Людям с первой группой крови специалисты советуют регулярно питаться, однако от ужина им стоит отказаться, так как еда в вечернее время суток может отложиться в жир.
Футбол
«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду
Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» женился на российской модели
Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано 15 ноября женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Футбол
Половина участников Евро-2020 определилась
Среди участников есть сборная России. Она сегодня, 16 ноября, проведет матч в борьбе за первое место в группе против Бельгии.
Армия и оружие
F-35I приготовился уничтожить С-400
Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.
Общество
В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин
В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Происшествия
На ноябрьских протестах в Грузии появились первые пострадавшие
Сегодня утром оппозиционные активисты продолжили акции протеста против политики «Грузинской мечты», провалившей в этот четверг голосование за реформу избирательной системы Грузии.
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Финансы
Путин предложил вести расчеты между странами БРИКС в рублях
Президент России Владимир Путин выступил с предложением активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Музыка
Ольга Бузова собралась ехать на Евровидение
Популярная российская певица Ольга Бузова на одном из последних концертов заявила,что планирует ехать на международный конкурс эстрадной песни "Евровидение".