Общество

Газета.RuГазета.RuВ США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
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В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

Газета.Ruвчера в 21:21
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