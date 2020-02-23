Общество
Газета.RuВ США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт
С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
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Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Общество
В Италии оценили возможность приостановки Шенгена из-за коронавируса
Италия в настоящее время не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и считает это драконовской мерой, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2345
Число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в китайской провинции Хубэй возросло до 2345, общее количество случаев заражения составило 76 288.
Биатлон
Хованцев объяснил, почему Касперовичу не хватило аккредитации
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Александру Касперовичу не выдали аккредитацию на чемпионат мира в Антхольце.
Единоборства
Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Здоровье
В России выдвинули версии заражения коронавирусом
Россия выдвинула свои версии заражения коронавирусом, сообщает «Lenta.ru».
Экономика
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Шоу-бизнес
Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло 556
Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии по итогам подсчёта 27% голосов.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Армия и оружие
Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Юту», у Хардена и Уэстбрука 72 очка на двоих
В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Джеймс Харден записал в свой актив 38 очков.
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», Холанд опять забил
Единоборства
Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168
Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Теннис
Симона Халеп победила Елену Рыбакину в финале турнира WTA в Дубае
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Культура
Леонид Парфенов представит «Русских грузинов»
Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.