Общество

Газета.RuГазета.RuВ США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
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В США с 24 февраля начнут действовать ужесточенные правила выдачи грин-карт

ТАССвчера в 17:44

В США вступают в силу новые правила по выдаче грин-карт

РИА Новостивчера в 19:30

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Коммерсантъвчера в 19:57

В феврале начнут действовать ужесточенные правила выдачи грин-карт США

РЕН ТВвчера в 17:48

США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

News.ruвчера в 18:20

Новые правила по выдаче грин-карт вступают в силу в США

Московский Комсомолецвчера в 20:32

В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

Газета.Ruвчера в 21:21
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Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

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Италия в настоящее время не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и считает это драконовской мерой, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Александру Касперовичу не выдали аккредитацию на чемпионат мира в Антхольце.
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Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна

Газета.Ru вчера в 21:14
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В России выдвинули версии заражения коронавирусом

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Моя Москва.онлайн 20 февраля в 23:27
Экономика

Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
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Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости вчера в 05:42
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском 21 февраля в 15:25
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Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Московский Комсомолец вчера в 22:49
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло 556

Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
RT на русском вчера в 20:44
Политика

Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии по итогам подсчёта 27% голосов.
RT на русском вчера в 23:44
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 21 февраля в 00:39
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Футбол

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Говорит Москва 20 февраля в 02:01
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Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года

К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Городовой 21 февраля в 02:47
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
ТАСС вчера в 21:07
Баскетбол

«Хьюстон» обыграл «Юту», у Хардена и Уэстбрука 72 очка на двоих

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Джеймс Харден записал в свой актив 38 очков.
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Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 08:41
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
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Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», Холанд опять забил

Советский спорт вчера в 11:36
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Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru вчера в 22:00
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
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Симона Халеп победила Елену Рыбакину в финале турнира WTA в Дубае

РИА Новости вчера в 13:10
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Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 21 февраля в 04:31
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Леонид Парфенов представит «Русских грузинов»

Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.
Фонтанка.Ру 20 февраля в 16:04
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