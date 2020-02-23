С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

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