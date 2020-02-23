Общество
Газета.RuВ США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт
С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
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Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не объявляет войну России и не может ввести военное положение.
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Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США
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В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS
Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
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Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
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Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
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Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
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Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
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«Повторяйте за мной: Бузова – тоже музыка!»: на концерте в Минске Ольга Бузова сменила четыре наряда и пела под фонограмму
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Петербуржцев просят ответить на вопросы: "Что мы знаем о раке и почему боимся его?"
Узнать, что думают россияне о раке, каким мифам верят, решили в Ассоциации медицинских сестер и благотворительном фонде AdVita.
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«Челси» победил «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ
Общество
Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
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В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Кино
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Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
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Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены
39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
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Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».