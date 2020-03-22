Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.
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ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

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В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

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ФРС США направит до 4 триллионов долларов на поддержку экономики

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Поддержка с воздуха: США затопят кризис «вертолетными деньгами»

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ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

РИА Новости14:31

ФРС даст денег для защиты экономики США от коронавируса. Хватит на 4 месяца

Красная весна16:02

В США планируют направить на спасение экономики четыре триллиона долларов

Daily Storm11:29
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Наука

Французские врачи заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против коронавируса.
Naked Science 15:39
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) 12:15
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Известия 09:38
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19

Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 12:24
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Единоборства

Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:05
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Политика

Белорусы из-за пандемии коронавируса меняют привычный образ жизни

COVID-19 меняет привычный образ жизни и белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
МИР 24 вчера в 12:23
Политика

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:23
Общество

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:21
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Здоровье

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Рифей-Пермь вчера в 06:18
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о тестировании опытных образцов препарата от коронавирусной инфекции.
Гудвилл.онлайн 20 марта в 06:15
Политика

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Голос Правды 19 марта в 04:59
Происшествия

На Тореза с балкона парадной упал молодой человек

Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Петербургский дневник 12:20
Происшествия

Два человека погибли под лавиной на Камчатке

Lenta.ru вчера в 03:41
Кино

В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»

Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
News.ru вчера в 05:19
Общество

В Китае выявлены 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

В Китае выявлены 43 000 носителей короновируса, у которых нет симптомов болезни. Их не включили в статистику органов здравоохранения.
ToDay News Ufa 12:40
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Здоровье

В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса

В ВОЗ призвали полностью отказаться от сигарет и алкогольных напитков из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:19
Политика

Зеленский попросил у МВФ больше денег

Зеленский сообщил, что стороны обсудили «увеличение суммы поддержки Украины» в связи с «большими вызовами для экономики» из-за «мировой пандемии», передает ТАСС.
Взгляд.ру 16:58
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