Коронавирус
Lenta.ruВ США направят триллионы долларов на поддержку экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.
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Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Наука
Французские врачи заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против коронавируса.
Политика
Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Происшествия
Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Единоборства
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса
Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Политика
Белорусы из-за пандемии коронавируса меняют привычный образ жизни
COVID-19 меняет привычный образ жизни и белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года
Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Здоровье
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о тестировании опытных образцов препарата от коронавирусной инфекции.
Политика
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
На Тореза с балкона парадной упал молодой человек
Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Происшествия
Два человека погибли под лавиной на Камчатке
Кино
В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»
Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
Общество
В Китае выявлены 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса
В Китае выявлены 43 000 носителей короновируса, у которых нет симптомов болезни. Их не включили в статистику органов здравоохранения.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Здоровье
В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса
В ВОЗ призвали полностью отказаться от сигарет и алкогольных напитков из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Зеленский попросил у МВФ больше денег
Зеленский сообщил, что стороны обсудили «увеличение суммы поддержки Украины» в связи с «большими вызовами для экономики» из-за «мировой пандемии», передает ТАСС.