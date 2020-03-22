Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ США направят триллионы долларов на поддержку экономики

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Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.
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