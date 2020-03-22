Коронавирус
Lenta.ruВ США направят триллионы долларов на поддержку экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.
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Космос
НАСА установило прибор для сбора грунта на марсоход Perseverance
Установленная 3 марта, Adaptive Caching Assembly состоит из семи двигателей и более 3000 деталей, которые работают в унисон для сбора образцов с поверхности Марса.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Гаджеты
Google анонсирует новое приложение Camera Go
На Android Go официально зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и вскоре компания выпустит новое приложение Camera Go.
Экономика
России прописали низкоуглеродное будущее
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Здоровье
Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму
Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Технологии
В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок
В России значительно возросло количество фишинговых рассылок из-за перехода большого количества компаний на удаленный режим работы, сообщает газета «Известия».
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Здоровье
Названы болезни, увеличивающие риск смерти от коронавируса
Как стало известно из отчета, опубликованного на портале Simit.org, итальянские врачи назвали болезни, которые способствуют повышению рисков летальных исходов во время заражения коронавирусом.
Политика
Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Общество
Путин назначил выплаты на детей от 3 до 7 лет
Российский президент подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет, соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Происшествия
Туристы в Красноярске взяли штурмом выход из аэропорта
Энергетика
Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Здоровье
На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса
Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Спорт
Канада отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Канада решила не отправлять спортсменов на Олимпийские игры 2020 года в Японии из-за пандемии коронавируса, сообщили 23 марта канадские национальные олимпийские и паралимпийские комитеты.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию
К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Футбол
«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн
Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Политика
В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ
Транспорт
Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.