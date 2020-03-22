Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса. Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.
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ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

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В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

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Поддержка с воздуха: США затопят кризис «вертолетными деньгами»

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ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

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ФРС даст денег для защиты экономики США от коронавируса. Хватит на 4 месяца

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В США планируют направить на спасение экономики четыре триллиона долларов

Daily Storm11:29
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Общество

Россия ограничивает полеты в Турцию

Росавиация с понедельника, 23 марта, ограничивает авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму регулятора.
Коммерсантъ 09:12
Наука

Ученые выяснили, как образовываются метастазы

Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
ФАН 20 марта в 12:42
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Экономика

У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года

Минэкономразвития не указывает, во сколько обойдется реализация стратегии до 2050 года, но меры, косвенно связанные со снижением выбросов, в 2019 ‒ 2020 годах оценивает в 4,3 трлн руб. Что предполагает базовый сценарий В базовом сценарии Россия снизит выбросы парниковых газов к 2050 году на 36% (от уровня 1990 года), до 2 млрд т эквивалента СО2.
РБК 17:00
Происшествия

На Тореза с балкона парадной упал молодой человек

Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Петербургский дневник 12:20
Общество

Сергей Шнуров посмеялся над вкладом РПЦ в борьбу с коронавирусом

Millionaire.ru 11:33
Происшествия

SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
РИА Новости 16:54
Единоборства

Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс 12:16
Общество

В Китае выявлены 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

В Китае выявлены 43 000 носителей короновируса, у которых нет симптомов болезни. Их не включили в статистику органов здравоохранения.
ToDay News Ufa 12:40
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Экономика

Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»

В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Красная весна 07:03
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сирии

В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил глава минздрава страны Низар Язиджи.
Взгляд.ру 15:46
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек

За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651, сообщает ТАСС.
Москва 24 13:44
Кино

Фильм о Курской области покажут по федеральному ТВ

Сегодня, 22 марта, на телеканале Россия-24 состоится премьера фильма "Курская норма".
Kurskcity.ru 06:28
Происшествия

Еще 7 воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
Обозреватель Врн 05:33
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Здоровье

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Рифей-Пермь вчера в 06:18
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa вчера в 09:39
Футбол

Экс-форвард «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом

Экс-форвард казанского "Рубина" Жонатас рассказал о том, как переболел коронавирусом, передает Record.
Газета.Ru 16:27
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган благословил сына на свадьбу с Нинидзе

Знаменитый актёр отметил, что одобрительно относится к желанию сына строить семью с Нино Нинидзе и благословляет его на свадьбу с актрисой, но только, если Максим действительно сам захочет, дабы Нино стала его женой.
Bimru.ru 06:30
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News 08:13
Общество

В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое

Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса.
Дождь 13:33
Общество

Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении

Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 05:44
Общество

Минпромторг начал поставки медицинских масок в регионы

Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы.
РИА Новости 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
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