Армия и оружие

ТАССТАССReuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
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Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

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