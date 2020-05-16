Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус.
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с чего всё началось
Ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела, способного полностью заблокировать коронавирус нового типа, сообщает телеканал Fox News
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Газета.Ru13:28

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Ученые в США обнаружили антитело для полной блокировки коронавируса

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REGNUM вчера в 04:56
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Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году

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Российская газета 07:13
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

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РИА Новости 16:24
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Общество

В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса

Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
REGNUM 02:46
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Ростом числа разводов на фоне увеличения рождаемости моет обернуться пандемия коронавируса.
РЕН ТВ 20:49
Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

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Политика

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости вчера в 19:23
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
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Гаджеты

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Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy A21s.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Общество

Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах

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Политика

Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД

Государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД страны Абдаллы бен Заида, назвав их "катарскими фейками".
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Здоровье

Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
РБК 20:38
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Транспорт

Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
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В санатории «Бодрость» (Екатеринбург) развернут обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
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Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
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Полностью суть технологии ASRock не описывает, но мы знаем, что BFB поднимает базовую частоту CPU, заставляя его больше времени работать на более высоких частотах.
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Наука

С помощью мозгового имплантата слепые смогут «видеть» через камеру

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Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

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REGNUM 02:14
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Футбол

РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
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Общество

Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах

Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.
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