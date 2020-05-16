Коронавирус
РИА НовостиВ США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус.
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Ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела, способного полностью заблокировать коронавирус нового типа, сообщает телеканал Fox News.Газета.Ru13:28
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