Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать932
с чего всё началось
Ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела, способного полностью заблокировать коронавирус нового типа, сообщает телеканал Fox News
.
Газета.Ru13:28

Подробнее о событии

В США обнаружили антитела, защищающие клетки от COVID-19

Московский Комсомолец16:49

В США заявили об обнаружении антител, полностью защищающих клетки от коронавируса

ТАСС Наука 15:37

В США создали лекарство от коронавируса

Комсомольская правда09:12

В США ученые заявили о создании гарантированного лекарства от коронавируса

ИА Красная Весна14:00

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости12:51

Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело

Lenta.ru12:15

Ученые в США обнаружили антитело для полной блокировки коронавируса

РБК14:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
5,3K
Армия и оружие

В Китае рассказали о возможностях нового ядерного оружия России

Китайские эксперты считают, что крупногабаритные атомные подлодки в сочетании со стратегическими ядерными ракетами представляют собой новое поколение ядерного вооружения России.
ФАН вчера в 04:39
18
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
33
Политика

Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
11
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera 14 мая в 07:11
124
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
272
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
795
Происшествия

Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге

Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
15
Гаджеты

Apple выпустит недорогой iPad и новое поколение iPad mini

Rusargument 13:15
8
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
739
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
4,7K
Политика

Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей.
Газета.Ru 17:51
14
Политика

Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском вчера в 06:42
191
Шоу-бизнес

Петр Чернышов рассказал, что у Заворотнюк началась ремиссия

RuNews24.ru вчера в 06:54
35
Общество

В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге

Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.
Фонтанка.Ру 13:58
Армия и оружие

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда 16:57
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
914
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
6
Шоу-бизнес

Настя Каменских: «Мы с Лешей сердце, которое бьется в унисон»

Настя Каменских рассказала о том, что у них с Потапом полностью совпадают взгляды на жизнь и музыкальные вкусы.
StarHit.ru вчера в 15:00
2
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Общество

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости вчера в 04:05
2,6K
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
54
Футбол

В Сети появились фотографии новой домашней формы «Реала»

Ранее были опубликованы фото новой домашней формы лондонского "Арсенала".
Soccer.ru 10:39
Здоровье

В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Ранее работники Гудермесской ЦРБ записали аудио- и видеообращения с жалобами на нехватку средств защиты, а также необходимость покупать их самостоятельно.
Московский Комсомолец 14:03
2
Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
692
Спорт

Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости 08:22
Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
1,2K
Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
723
Политика

«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», — подчеркнул Савельев.
РБК 06:24
127
Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное