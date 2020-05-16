с чего всё началось

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус.

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 33

Политика Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году. 11

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 795

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 739

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 4,7K

Политика Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей. 14

Политика Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен. 191

Общество В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 914

Армия и оружие В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Общество В России предложили ввести пособия на маски и перчатки В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT. 2,6K

Спорт Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Политика США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2 Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года. 723