Коронавирус
РИА НовостиВ США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус. Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус.
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с чего всё началось
Ученые американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили об обнаружении антитела, способного полностью заблокировать коронавирус нового типа, сообщает телеканал Fox News.Газета.Ru13:28
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Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
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Коммерсантъ 04:55
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«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
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Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
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Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
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Что происходит 14 мая в 04:52
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Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в его организации будут готовы провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем было запланировано изначально.
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От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей
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Более 1,6 тыс. российских военнослужащих заразились коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 15 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.
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