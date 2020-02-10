Армия и оружие

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В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
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В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense
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Известиявчера в 17:02

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В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

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Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России

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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

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Соловьев назвал мэра Львова сволочью

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Астрономы обнаружили повторяющиеся сигналы из космоса

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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва вчера в 14:04
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