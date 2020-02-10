Армия и оружие
ИзвестияВ США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Читать в источнике
Оценить103
с чего всё началось
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Breaking Defense назвало мосты «естественным испытанием» для победы НАТО над Россией
Народные новостивчера в 20:31
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
«Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 34 баллами занимает четвёртое место.
Общество
Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину
В Министерстве транспорта России рассказали о невозможности увеличения срока запрета использования шипованной резины для автомобилистов.
Транспорт
Аэропорт Красноярск закрыт из-за непогоды
Аэропорт Красноярск закрыт из-за мокрого снега, который идет в городе и его окрестностях. Рейсы перенаправляются в соседние города.
Общество
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Футбол
Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»
Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Политика
Лавров назвал оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие типы оружие Москва готова включить в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре»
Экономика
Банки готовятся снизить ставки по вкладам и кредитам
Два банка из топ-10 по активам сообщили, что снизят ипотечные ставки уже на днях, два менее крупных признались, что на днях уменьшают доходность рублевых депозитов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Сегодня у Леры было свободное время, и она решила ответить на вопросы аудитории, один из которых звучал так: «Как вы познакомились с мужем».
Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Спорт
Гимнастка Солдатова рассказала о болезни
Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.
Футбол
Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»
"Барселона" переиграла "Бетис" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Гаджеты
Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России
В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Политика
Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию
Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей девушки
Спасатели в Санкт-Петербурге обнаружили тело упавшей в Неву в январе девушки, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Экономика
Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России
В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Космос
Астрономы обнаружили повторяющиеся сигналы из космоса
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.