с чего всё началось

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче «Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 34 баллами занимает четвёртое место.

Транспорт Аэропорт Красноярск закрыт из-за непогоды Аэропорт Красноярск закрыт из-за мокрого снега, который идет в городе и его окрестностях. Рейсы перенаправляются в соседние города.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Энергетика Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Экономика Банки готовятся снизить ставки по вкладам и кредитам Два банка из топ-10 по активам сообщили, что снизят ипотечные ставки уже на днях, два менее крупных признались, что на днях уменьшают доходность рублевых депозитов.

Спорт Гимнастка Солдатова рассказала о болезни Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.

Политика Соловьев назвал мэра Львова сволочью Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.