с чего всё началось

Вашингтон, 9 июня 2020, 12:06 — REGNUM Скопление автомобилей на больничных парковках в китайском Ухане летом 2019 года может говорить о более раннем, чем считается, начале эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает ABC News.

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Политика В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице. 160

Экономика «Мечел» обратился к миноритариям за одобрением реструктуризации долгов Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и гендиректор компании Олег Коржов обратились к миноритарным акционерам с просьбой одобрить реструктуризацию долгов компании после сделки по продаже Эльгинского месторождения, следует из обращения к акционерам, имеющегося в распоряжении RNS.

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Футбол РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.

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Политика Захарова получила высший дипломатический ранг посла Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. 1,5K

Происшествия Полицейские обнаружили деньги, похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске Сотрудники полиции обнаружили более 2 млн рублей, похищенных при нападении на инкассаторов в конце мая в Красноярске.