Коронавирус

REGNUMREGNUMВ США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Вашингтон, 9 июня 2020, 12:06 — REGNUM Скопление автомобилей на больничных парковках в китайском Ухане летом 2019 года может говорить о более раннем, чем считается, начале эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает ABC News.
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«Хотя мы и не можем подтвердить, что рост пациентов с диареей напрямую был связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что распространение [коронавируса] произошло до первого подтвержденного случая, зафиксированного на рынке морепродуктов Хуанань», - цитирует Браунштейна CNN
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Футбол

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