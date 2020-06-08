Коронавирус
REGNUMВ США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Вашингтон, 9 июня 2020, 12:06 — REGNUM Скопление автомобилей на больничных парковках в китайском Ухане летом 2019 года может говорить о более раннем, чем считается, начале эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает ABC News.
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с чего всё началось
«Хотя мы и не можем подтвердить, что рост пациентов с диареей напрямую был связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что распространение [коронавируса] произошло до первого подтвержденного случая, зафиксированного на рынке морепродуктов Хуанань», - цитирует Браунштейна CNN.Московский Комсомолец04:42
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Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru вчера в 15:41
Экономика
«Мечел» обратился к миноритариям за одобрением реструктуризации долгов
Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и гендиректор компании Олег Коржов обратились к миноритарным акционерам с просьбой одобрить реструктуризацию долгов компании после сделки по продаже Эльгинского месторождения, следует из обращения к акционерам, имеющегося в распоряжении RNS.
Rambler News Service 05:09
Происшествия
Ефремов признал себя виновным в аварии
Инфорос 06:30
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 3 раза увеличить минимальный размер пособия по безработице и продлить выплату на 3 месяца, до 1 октября.
МонаВиста вчера в 10:45
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Политика
Зеленский не смог ответить на вопрос о Бандере
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью "Украинской правде" не стал прямо отвечать на вопрос об отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере.
Ruposters.ru 06:28
Общество
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 07 июня в 18:01
Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Происшествия
Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
ProstoProSport 05:50
Политика
Создана петиция против обнуления сроков Путина
На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Происшествия
В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
РИА Новости 06:29
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Здоровье
В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники
Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни.
Номер один 02:50
Общество
Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
Здоровье
Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде
Kazanfirst.ru 07 июня в 03:00
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Происшествия
Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
Кино
Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов»
Кinomania вчера в 19:44
Общество
Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты
Lenta.ru вчера в 07:43
Происшествия
Полицейские обнаружили деньги, похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске
Сотрудники полиции обнаружили более 2 млн рублей, похищенных при нападении на инкассаторов в конце мая в Красноярске.
ТАСС 05:55
Здоровье
Военный госпиталь принимает гражданских с COVID-19 на Камчатке
Военный госпиталь на Камчатке принимает гражданских пациентов с коронавирусом.
EastRussia 05:53
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12