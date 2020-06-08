с чего всё началось

Вашингтон, 9 июня 2020, 12:06 — REGNUM Скопление автомобилей на больничных парковках в китайском Ухане летом 2019 года может говорить о более раннем, чем считается, начале эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает ABC News.

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

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Общество Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 1