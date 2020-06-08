Коронавирус
REGNUMВ США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Вашингтон, 9 июня 2020, 12:06 — REGNUM Скопление автомобилей на больничных парковках в китайском Ухане летом 2019 года может говорить о более раннем, чем считается, начале эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает ABC News.
Читать в источнике
Оценить349
с чего всё началось
«Хотя мы и не можем подтвердить, что рост пациентов с диареей напрямую был связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что распространение [коронавируса] произошло до первого подтвержденного случая, зафиксированного на рынке морепродуктов Хуанань», - цитирует Браунштейна CNN.Московский Комсомолец04:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:40, Ашберн
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Шоу-бизнес
Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников
На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.
Lenta.ru вчера в 04:02
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
Врач: Вакцинация от коронавируса может начаться в августе
Вакцинация населения от коронавирусной инфекции может начаться в августе 2020 года.
Агентство Москва 04:39
Общество
В Крыму откроют все санатории и отели
Ранее глава региона заявил, что начать работу с 15 июня смогут только санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Lenta.ru вчера в 14:48
Происшествия
Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией
Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
Lenta.ru 05:03
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости вчера в 20:10
Футбол
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 09:51
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Происшествия
В теле командира сбитого MH17 нашли осколок в форме бабочки
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 сообщил, что всего в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков.
Вести.Ru 04:27
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Авто
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия вчера в 11:18
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:23
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Политика
Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:39
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
Истребитель пятого поколения F-35A совершил жесткую посадку в США
Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на расположенной в штате Юта авиабазе ВВС США Хилл.
ФАН вчера в 19:19
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
Общество
В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45