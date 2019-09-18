Армия и оружие
Lenta.ruВ США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
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Американские СМИ назвали Т-95 «супер-танком», который мог превзойти «Армату»
ПолитРоссиявчера в 09:18
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Газета.Ru вчера в 10:55
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия
Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа
Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. Об этом сообщает телеканал CBC.
Lenta.ru вчера в 22:55
Финансы
Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Греческий «Олимпиакос» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
РБК вчера в 15:02
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru вчера в 01:11
Футбол
Рио Фердинанд: «Я боюсь за Азара, он перешел в „Реал“ в неподходящее время»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд скептически смотрит на перспективы Эдена Азара в нынешнем «Реале».
Матч ТВ вчера в 21:22
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Общество
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru вчера в 05:50
Происшествия
Медики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского
Известия вчера в 13:46
Происшествия
В Красноярске физрук ударил ребенка и разрешил избить его другим детям
ИА 1-Line вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Происшествия
СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье
РИА Новости вчера в 19:11
Космос
Робот «Федор» предложил заселить роботами планеты Солнечной системы
РИА Новости вчера в 18:45
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 17 сентября в 13:00
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
iReactor вчера в 06:48
Культура
В Волгоградской области откроют два виртуальных концертных зала
АиФ Волгоград вчера в 06:22
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
RT на русском вчера в 23:57
Политика
В Киеве заявили о готовности к отводу сил из Донбасса
Власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского в Донбассе, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Взгляд.ру вчера в 13:43
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета вчера в 09:52
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что является фригидной
Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 вчера в 07:43
Здоровье
В России предложили изменить правила прижизненного донорства
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека».
RT на русском 00:10