Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает Breaking Defense.
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с чего всё началось
У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense
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РБКвчера в 18:40

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Только ядерный удар. Как Россия будет защищать Калининград

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СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

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САА сбила ударный беспилотник в районе Дамаска

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