с чего всё началось

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает Breaking Defense.

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Политика Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипработников и гражданских госслужащих.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Политика В Оренбург прибыл Владимир Путин В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Происшествия Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.

Политика МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» Министерство иностранных дел Украины дало согласие на «формулу Штайнмайера», которая предполагает наделение Донбасса особым статусом в составе Украины.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Общество Татуированный лысый кот пропал на Урале На Урале пропал татуированный лысый кот породы сфинкс по кличке Бес. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в четверг, 19 сентября.

Шоу-бизнес Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.

Политика СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Армия и оружие САА сбила ударный беспилотник в районе Дамаска Системами противовоздушной обороны сирийских правительственных сил был сбит ударный беспилотник, который накануне вечером появился над столичной провинцией Дамаск.

Общество Старт продаж новых iPhone в Москве 20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.

Армия и оружие Для ВМФ России в 2020 году заложат рекордных 22 корабля Для ВМФ России заложат 22 судна в следующем году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Общество Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.

Футбол Месси презентовал собственный бренд одежды Форвард «Барселоны» Лионель Месси презентовал именной бренд одежды.