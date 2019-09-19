Армия и оружие
РИА НовостиВ США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает Breaking Defense.
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с чего всё началось
У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.РБКвчера в 18:40
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Американский генерал рассказал о плане США по атаке на Калининград
Московский Комсомолецвчера в 17:16
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
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