с чего всё началось

Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.

В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ

Политика Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.

Авто АвтоВАЗ защитит капот Lada Xray от коррозии На днях дилерские центры отечественной марки получили предписание, согласно которому при наличии автомобиля из списка на территории дилерского центра специалисты должны провести установку защитной наклейки на внутреннюю поверхность капота в местах соприкосновения с регулировочным буфером.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Политика Путин прибыл в Оренбург, где в пятницу посетит учения «Центр-2019» В пятницу в Оренбургской области глава государства посетит стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Футбол «Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.

Гаджеты Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.

Здоровье В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

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Политика В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.

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Религия В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».

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Наука Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам Как сообщил портал Archaeology News Network, окаменелые останки женщины, которая жила на территории современного Гибралтара около 7,5 тысячи лет назад, обнаружили в 1996 году под скалой Кальпея.

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