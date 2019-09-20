Армия и оружие
Российская газетаВ США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
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с чего всё началось
Как сообщает Breaking Defense, командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян на встрече с представителями СМИ поделился планом Пентагона по нанесению удара по Калининграду.Московский Комсомолец16:51
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