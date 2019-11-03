Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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В США военные эксперты назвали Россию «самой реальной угрозой»

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В США оценили шансы победить в войне «агрессивную» Россию

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Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
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Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.
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Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
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В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
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Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
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Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских

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Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Гаджеты

16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M

Заметим, что все три вышеописанные особенности совпадают с тем, что показано на других изображениях 16-дюймового MacBook Pro, обнаруженных некоторое время назад в операционной системе macOS Catalina 10.15.1.
3DNews 07:42
Происшествия

В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище

Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Шоу-бизнес

Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

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Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Российская газета 18:56
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Культуромания 08:11
Космос

Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса

Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
Хайтек+ 31 октября в 03:36
Происшествия

Убийца главы ингушского центра «Э» мог иметь сообщников

МИР 24 15:23
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° 19:04
Политика

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
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Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Челябинской области

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Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
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Экономика

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
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Фигурное катание

В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при

Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
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«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
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Новый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro оснастят необычной подсветкой

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Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
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Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

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