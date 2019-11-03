Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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В США назвали Россию реальной военной угрозой

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Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника

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