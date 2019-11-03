Армия и оружие
RT на русскомВ США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Пономарева
В феврале движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
Происшествия
В Жуковском потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Теннис
Свитолина и Барти сыграют в финале итогового турнира WTA
В китайском Шэньчжене были сыграны полуфинальные матчи итогового турнира Женской теннисной ассоциации.
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Политика
Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Футбол
Торино — Ювентус 0:1
«Торино» на своем поле принимал «Ювентус» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Культура
Пять человек из Уфы прошли кастинг в шоу «Танцы»
Кастинг прошли пять человек из Уфы: Тагир Гиндуллин, Ksu Max, Энтони Богданов, Илья и Альмира Дорны.
Шоу-бизнес
Пугачева объявила о длительной паузе в карьере
Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что "если [еще] и выступит, то только в 80 лет". Об этом она сказала в ходе концерта в Минске.
Политика
На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ
Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Происшествия
В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
Микроавтобус, в котором находились восемь 16-летних подростков, перевернулся в Самарской области, медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Здоровье
Диетологи назвали 5 лучших фруктов и овощей для похудения
Общество
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.