Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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В США назвали Россию реальной военной угрозой

Взгляд.рувчера в 22:37

«Самая реальная военная угроза»: в США дали оценку России

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В США военные эксперты назвали Россию «самой реальной угрозой»

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Эксперты Heritage Foundation оценили угрозу со стороны России для США

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В США назвали Россию реальной военной угрозой

RT на русскомвчера в 17:49

Heritage Foundation: РФ остаётся реальной и опасной военной угрозой для США

REGNUMвчера в 18:38

Heritage Foundation назвал Россию реальной военной угрозой США

Коммерсантъвчера в 19:34
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Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

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В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Происшествия

В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище

Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском вчера в 12:39
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

Кавказ Пост вчера в 21:46
Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Пономарева

В феврале движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.
Взгляд.ру 01 ноября в 07:18
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка

В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
РИА Новости 00:24
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

В Жуковском потушили пожар на складе

Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
РИА Новости 00:51
Теннис

Свитолина и Барти сыграют в финале итогового турнира WTA

В китайском Шэньчжене были сыграны полуфинальные матчи итогового турнира Женской теннисной ассоциации.
Вести.Ru вчера в 10:07
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
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Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 09:50
Политика

Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 13:33
Политика

Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 22:47
Наука

Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе

Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ вчера в 06:05
Футбол

Торино — Ювентус 0:1

«Торино» на своем поле принимал «Ювентус» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU вчера в 16:42
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Культура

Пять человек из Уфы прошли кастинг в шоу «Танцы»

Кастинг прошли пять человек из Уфы: Тагир Гиндуллин, Ksu Max, Энтони Богданов, Илья и Альмира Дорны.
Собака.ru 01 ноября в 08:09
Шоу-бизнес

Пугачева объявила о длительной паузе в карьере

Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что "если [еще] и выступит, то только в 80 лет". Об этом она сказала в ходе концерта в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:49
Политика

На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ

Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.
Российская газета 02:31
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 01 ноября в 02:50
Происшествия

В Самарской области перевернулся автобус со школьниками

Микроавтобус, в котором находились восемь 16-летних подростков, перевернулся в Самарской области, медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:09
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru вчера в 09:31
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Диетологи назвали 5 лучших фруктов и овощей для похудения

Дни24 вчера в 01:59
Общество

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:09
Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 01:39
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