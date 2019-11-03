Армия и оружие
RT на русскомВ США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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Почему Вашингтон преувеличивает проблему «угрозы национальным интересам»?
Вести.Финанс31 октября в 18:19
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Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Телеканал 360° 19:04
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Спорт
Мужская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат Европы
Мужская сборная России заняла первое место командного чемпионата Европы по шахматам, который прошёл в грузинском Батуми.
News.ru 10:13
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Космос
В Млечном Пути нашли черную дыру неизвестного науке вида
Ученые обнаружили черные дыры ранее неизвестного науке вида. Они меньше, чем это считалось возможным, сообщает Science.
МИР 24 вчера в 01:40
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Происшествия
Появилось видео с места пожара в производственных цехах в Кемерове
В Сети появилось видео с места крупного пожара в производственно-складских помещениях в Кемерове, расположенных по улице 1-я Стахановская.
Газета Кемерова 02:51
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM 01:54
Происшествия
В результате взрыва в сирийском Телль-Абъяде погибли 13 человек
Не менее 13 человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Телль-Абъяд, который расположен на границе с Турцией.
Московский Комсомолец 13:50
Культура
Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера
Певица и телеведущая Ольга Бузова перевоплотилась в кинозлодея Джокера.
Газета Кемерова 31 октября в 14:23
Политика
Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»
Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.
Московский Комсомолец 15:13
Авто
Продажи Volvo в России выросли на 16%
Тарантас Ньюс 00:25
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 16:48
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться
Телеканал 360° 22:47
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Политика
В США рассказали о задержании в Москве рейса с американским атташе
Американское издание The New York Times сообщило о задержании в Москве самолета с заболевшим военным атташе США.
Известия 22:34
Киберспорт
Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу
CyberSport.ru 19:34
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Происшествия
После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детского сада
Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада «Сказка», где был убит шестилетний ребенок, передает «Интерфакс».
Ведомости 06:50
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru 19:49
Гаджеты
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR
На 13 ноября запланировано проведение презентации обновленной линейки смартфона Motorola RAZR 2019.
В городе R вчера в 03:42
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru 14:21