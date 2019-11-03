Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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Heritage Foundation: РФ остаётся реальной и опасной военной угрозой для США

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Почему Вашингтон преувеличивает проблему «угрозы национальным интересам»?

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В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
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Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

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Ракету «Протон-М» отправили на Байконур

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС вчера в 02:15
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Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
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Ученые оценили возможности почв Марса и Луны

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WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
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Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
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Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC

На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
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AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14

Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
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Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга

Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
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Финский гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас победил в квалификации и завоевал "поул-позишн" на Гран-при США "Формулы-1", который проходит в Остине.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
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Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
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Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
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Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
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Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС 19:02
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Кадыров ответил на критику в свой адрес

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
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В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
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Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США

В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

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«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Айнтрахта" разгромили "Баварию" в матче десятого тура чемпионата Германии.
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В чемпионате России по футболу примут участие команды из постсоветских республик

Бывший гендиректор московского «Динамо» Дмитрий Иванов рассказал, почему расширение за счет команд из других стран поможет чемпионату России.
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