Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию. Об этом на международной конференции в Литве заявил министр энергетики США Рик Перри.

В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе

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