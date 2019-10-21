Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО. МиГ-25 — самый быстрый и самый высоко летающий истребитель в мире, созданный более 50 лет назад и используемый до сих пор.

В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Армия и оружие СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

Общество Росстандарт нашёл новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова, в скором времени у ведомства появится право контрольных закупок на недолив топлива.

Общество Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.

Происшествия Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Происшествия В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Армия и оружие NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Происшествия В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов В результате протестов в Чили погибли 10 человек. Власти заявляют, что большинство из погибших стали жертвами пожаров в торговых центрах.

Общество Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки» «Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Футбол Слуцкий: «Братьям Березуцким не хватает зарплаты в „Витессе“» Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, как живут в Нидерландах его ассистенты - Василий и Алексей Березуцкие: Братьям не особо хватает зарплаты даже на оплату жилья.

Технологии Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Футбол Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне «Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.

Здоровье Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.

Армия и оружие На корабле ВМС США установят первый боевой лазер США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.

Общество Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.

Футбол «Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.