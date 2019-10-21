Армия и оружие
ИзвестияВ США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО. МиГ-25 — самый быстрый и самый высоко летающий истребитель в мире, созданный более 50 лет назад и используемый до сих пор.
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Американские СМИ назвали перепугавший НАТО советский истребитель бесполезным грузовым фургоном
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
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Армия и оружие
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РБК вчера в 22:11
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Росстандарт нашёл новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова, в скором времени у ведомства появится право контрольных закупок на недолив топлива.
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
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Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
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Ведомости вчера в 15:57
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REGNUM 19 октября в 03:29
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
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Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым
ТАСС Спорт вчера в 16:33
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Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
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В Таджикистане стартуют учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019»
Sputnik Таджикистан 01:54
Происшествия
В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов
В результате протестов в Чили погибли 10 человек. Власти заявляют, что большинство из погибших стали жертвами пожаров в торговых центрах.
Вести.Ru вчера в 21:44
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Футбол
Слуцкий: «Братьям Березуцким не хватает зарплаты в „Витессе“»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, как живут в Нидерландах его ассистенты - Василий и Алексей Березуцкие: Братьям не особо хватает зарплаты даже на оплату жилья.
Soccer.ru 02:53
Технологии
Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона
Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
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Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Происшествия
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"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 19 октября в 14:54
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Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
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Sports.ru вчера в 16:02
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Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
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США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
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Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
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В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
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Facebook заблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике
Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня" — портала Arctic.ru.
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