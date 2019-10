Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО. МиГ-25 — самый быстрый и самый высоко летающий истребитель в мире, созданный более 50 лет назад и используемый до сих пор.

