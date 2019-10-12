Армия и оружие
Газета.RuВ США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти рассказала о целях захода эсминца ВМС США Porter в воды Черного моря. Об этом говорится в ежедневной газете минобороны США Stars and Stripes.
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Хоккей
Дубль Наместникова принес «Оттаве» победу над «Тампой»
«Оттава» выиграла у «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.
Спорт-Экспресс 18:40
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 06:41
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Энергетика
Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России
Политика США ненамеренно поучаствовала в укреплении российской экономики. Об этом пишет издание National Interest.
Известия 23:29
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Политика
Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией
По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.
Известия 09:35
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Армия и оружие
В ЛНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил
РИА Новости 10 октября в 05:03
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости 15:38
Общество
Панельная хрущевка оказалась самым большим «бизнес-центром» Москвы
«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечают специалисты «Такском», пишет РБК.
Известия 10 октября в 15:47
Единоборства
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Коммерсантъ 23:35
Политика
Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия вчера в 01:46
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Происшествия
Пожар на складе в Ленинградской области потушен
РИА Новости 22:46
Наука
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Британские ученые под руководством Марка Саймса (Mark Symes) из Университета Глазго провели эксперименты по получению кислорода из вещества поверхности Луны — реголита.
N+1 10 октября в 12:08
Гаджеты
Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10
В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Экономика сегодня 09:31
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Пассажир, опоздавший на рейс в аэропорту Шереметьево, устроил погром, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 04:19