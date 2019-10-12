Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти рассказала о целях захода эсминца ВМС США Porter в воды Черного моря. Об этом говорится в ежедневной газете минобороны США Stars and Stripes.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 23:43, Вашингтон
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