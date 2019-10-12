Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти назвала цель захода эсминца "Портер" в Черное море. Ее слова приводятся на сайте флота. Франкетти отметила, что это плановая операция, нацеленная на то, чтобы показать "приверженность Вашингтона к свободному судоходству".
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Стала известна причина захода эсминца США в Черное море

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