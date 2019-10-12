Армия и оружие
РИА НовостиВ США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти назвала цель захода эсминца "Портер" в Черное море. Ее слова приводятся на сайте флота. Франкетти отметила, что это плановая операция, нацеленная на то, чтобы показать "приверженность Вашингтона к свободному судоходству".
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Экономика
Правительство изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Правительство России одобрило поправки в отдельные законодательные акты, которые изменят процедуру кадастровой оценки объектов недвижимости.
РБК 10 октября в 09:54
Религия
Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября
Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.
Волга-Медиа 00:40
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 11 октября в 12:37
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК вчера в 11:26
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском вчера в 23:10
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
РБК 00:39
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС 11 октября в 08:32
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Армия и оружие
В США назвали уязвимую точку в Европе в случае начала глобальной войны
Эндрю Метрик считает, что если глобальная война в Европе будет иметь место, то это случится в результате противостояния с Россией.
Южный Федеральный 00:16
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия
В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
RT на русском вчера в 23:34
Общество
Блогер Варламов назвал Мурманск разрухой и нищетой
Северпост вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Помощница Кейт Миддлтон шокирована решением герцогини
Герцогиня Кембриджская уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия помощницу.
7Дней.ру вчера в 19:00
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
RT на русском вчера в 21:11
Армия и оружие
США перебрасывают тысячи военных и ракеты в Саудовскую Аравию
Вашингтон направляет в Саудовскую Аравию дополнительный контингент для защиты нефтяных месторождений.
ТВ Центр 11 октября в 12:28
Здоровье
Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие
Как рассказал лауреат Нобелевской премии британский ученый-медик Питер Рэтклифф, информация о чувашской полицитемии были важны для изучения механизма регуляции уровня кислорода в клетках.
Правда ПФО 11 октября в 09:07
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Наука
Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги
Радио Маяк 11 октября в 16:08
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Автоспорт
Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й
На автодроме "Сузука" состоялась квалификационная гонка Гран-при Японии в классе автогонок "Формула 1". Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.
Вести.Ru вчера в 22:36
Единоборства
Воронцова вышла в финал чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
РИА Новости вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском вчера в 06:34
Армия и оружие
Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru вчера в 09:55
Армия и оружие
ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии
Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.
Известия 00:49
Происшествия
Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей скорой
В Ленинградской области 14-летний мальчик умер через полчаса после визита бригады скорой помощи. Известно, что медики сделали ему укол.
Вести.Ru вчера в 14:05
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04