Главным цветом 2020 года будет классический синий Classic Blue, сообщил исследовательский центр Pantone.

В США назвали главный цвет 2020 года

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