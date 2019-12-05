Общество

REGNUMREGNUMВ США назвали главный цвет 2020 года

Главным цветом 2020 года будет классический синий Classic Blue, сообщил исследовательский центр Pantone.
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Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

РИА Новости04:17

«Всеобщий фаворит»: Pantone объявил цвет 2020 года

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Pantone назвал главный цвет 2020 года

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Pantone назвал главным цветом 2020 года классический синий

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Главным цветом 2020 года назван классический синий

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Стал известен главный цвет 2020 года

Российская газета01:37

Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

ТАССвчера в 23:20
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Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
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Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
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Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
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Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
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Парламентарий высказал предположение, что слухи о существенном росте тарифов связаны с проходящими в Госдуме слушаниями по ОСАГО.
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В Калуге в ДТП с маршруткой пострадали 26 человек

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В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
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Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
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Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
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Медведев пообещал помочь бедным

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Lenta.ru 04:35
Политика

На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
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Политика

Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:25
Здоровье

В Минздраве рассказали о нынешней ситуации с трансплантологом Каабаком

18 ноября стало известно об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.
RT на русском 05:16
Армия и оружие

В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе

Взрыв боеприпасов произошел на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного им населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
РИА Новости 06:31
Политика

Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
Аргументы и Факты 05:54
Происшествия

В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
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В Петербурге задержали забросавшего Вечный огонь снегом подростка

РБК 03:57
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Хоккей

«Колорадо» обыграл «Торонто», Ничушкин отметился голом в меньшинстве

«Колорадо» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Эвеланш» одержал четвертую победу кряду.
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова блеснула на открытии фитнес-клуба Тимати

На открытии именно Решетова стала суть ли не самым главным действующим лицом, блеснув перед репортерами и гостями в облагающем наряде, который выгодно подчеркивал все изгибы ее тела.
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Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Политика

«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
RuNews24.ru 02:23
Спорт

Россиянки обыграли Японию на ЧМ по гандболу

Россиянки уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, но остается ещё сыграть игру со шведками.
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Общество

FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией

По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
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Авто

Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой

Новый Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой.
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Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7.
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Политика

Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти

Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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