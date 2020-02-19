Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ США назвали глупым обращение Венесуэлы в Гаагский суд

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отреагировал на решение Каракаса обратиться в Гаагский суд. По его словам, это не более, чем "глупый жест со стороны режима".
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