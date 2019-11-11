Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.

Политика Лидер боливийской оппозиции назвал отставку Моралеса «концом тирании» Лидер боливийской оппозиции Карлос Меса назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «концом тирании».

Гаджеты WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны Xiaomi и OnePlus Пользователи смартфонов Xiaomi и OnePlus после обновления WhatsApp столкнулись с тем, что смартфоны стали очень быстро терять заряд.

Гаджеты Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress Старт главной распродажи года на AliExpress уже не за горами, потому был составлен список самых выгодных предложений сервиса.

Армия и оружие На Украине отменят призыв в армию Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.

Происшествия Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

Политика Соцпартия лидирует на парламентских выборах в Испании В сентябре лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября.

Общество Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.

Космос В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.

Культура 40 лет «Месту встречи...». Как создавался шедевр Одесской киностудии В романе описывались события победного 1945 года, который Говорухин хорошо помнил, ему тогда было 9 лет.

Политика Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Единоборства Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.

Политика Задержанного в Польше националиста передали украинскому консульству Заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура, ранее задержанного в Польше, передали на поруки консулу Украины в Люблине.

Происшествия В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник жалобу журналиста Ивана Голунова на следствие, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.

Шоу-бизнес Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах После стационарного лечения медики решили положить Ефременкову в больницу для стабилизации состояния. Сейчас Юлия чувствует себя лучше.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.

Экономика МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.