Политика
Lenta.ruВ США назвали «худший кошмар» России
Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Политика
Лидер боливийской оппозиции назвал отставку Моралеса «концом тирании»
Лидер боливийской оппозиции Карлос Меса назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «концом тирании».
RT на русском 17:27
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости 08 ноября в 23:51
Гаджеты
WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны Xiaomi и OnePlus
Пользователи смартфонов Xiaomi и OnePlus после обновления WhatsApp столкнулись с тем, что смартфоны стали очень быстро терять заряд.
Astera 14:14
Гаджеты
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Старт главной распродажи года на AliExpress уже не за горами, потому был составлен список самых выгодных предложений сервиса.
Политическая Экспертиза 15:19
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Армия и оружие
Курдские террористы подорвали автомобиль в Ракке, погибли 8 человек
Экономика сегодня 18:33
Происшествия
Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО
Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Интерфакс 10:49
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Космос
«Вояджер 2» покинул Солнечную систему
XXII век 08 ноября в 07:39
Политика
Соцпартия лидирует на парламентских выборах в Испании
В сентябре лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:14
Общество
Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском 13:49
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Культура
40 лет «Месту встречи...». Как создавался шедевр Одесской киностудии
В романе описывались события победного 1945 года, который Говорухин хорошо помнил, ему тогда было 9 лет.
Украина.ру 17:00
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Известия 17:05
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза вчера в 18:09
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Автоспорт
Гран При Бразилии: Этап конкурса прогнозов
F1news.ru 16:10
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК 15:42
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Политика
Задержанного в Польше националиста передали украинскому консульству
Заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура, ранее задержанного в Польше, передали на поруки консулу Украины в Люблине.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей
Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник жалобу журналиста Ивана Голунова на следствие, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:21
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС 05:03
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
После стационарного лечения медики решили положить Ефременкову в больницу для стабилизации состояния. Сейчас Юлия чувствует себя лучше.
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru 08 ноября в 21:01
Экономика
МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.
ТАСС вчера в 13:17
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
Коммерсантъ вчера в 12:38