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РБК
РБК

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

Американская телевизионная академия назвала претендентов на премию «Эмми». Очередная, 72-я по счету, церемония вручения наград в различных категориях должна пройти в Лос-Анджелесе в сентябре 2020 года.В источнике
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Взгляд.ру

Объявлены сериалы – претенденты на «телевизионный «Оскар»

Взгляд.ру13:48
Коммерсантъ

«Хранители» премии

Коммерсантъ14:48
РБК

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

РБК13:05
Комсомольская правда

Объявлены номинации на «Эмми»: за звание лучшей драмы будут сражаться «Рассказ служанки», «Мандалорец» и «Убивая Еву»

Комсомольская правда14:20
Эхо Москвы

В США объявлены номинанты на телевизионную премию Эмми

Эхо Москвы15:02
ТАСС

Стали известны номинанты на премию Emmy

ТАСС12:57
Газета.Ru

Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»

Газета.Ru12:21

Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Коммерсантъ15:28
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В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости11:40
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК09:55
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«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings09:12