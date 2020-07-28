Американская телевизионная академия назвала претендентов на премию «Эмми». Очередная, 72-я по счету, церемония вручения наград в различных категориях должна пройти в Лос-Анджелесе в сентябре 2020 года.

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра. 608

Экономика В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции. 1,9K

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Армия и оружие ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья Сообщается, что удар может быть нанесен на дистанции в 500 километров от расположения комплекса «Искандер», что позволит ракетчикам поддерживать десанты российской морской пехоты, пользуясь указаниями от авиации, флота, технических средств разведки и беспилотников. 14

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Общество Дом дружбы народов возглавила экс-чиновница мэрии Якутска В конкурсе за право стать генеральным директором ДК участвовали первый заместитель гендиректора Дома дружбы народов Розалия Колосова, специалист минкультуры республики Сардаана Брызгалова, заместитель главы Губинского округа, певец Иннокентий Васильев-Лэгэнтэй и бывший руководитель управления культуры Якутска Антонида Корякина.

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Политика В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ» Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом». 14