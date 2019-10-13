с чего всё началось

Портовый город на северо-западе Германии называется наиболее важным узлом для перемещения военной техники. Кроме того, он является наземным портом США для высадки в Европе. Эксперт называет аналогичные порты в Роттердаме и Антверпене более устойчивыми при подобной атаке.

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

Экономика «Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

Теннис Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Происшествия В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины СК предъявил обвинения троим жителям Брянска, которые, по данным следствия, убили 57-летнего мужчину и спрятали его тело в гараже под бетонным полом.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18 Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Религия Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.

Армия и оружие США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.

Происшествия Бродячий енот устроил погром в московском кафе Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.

Единоборства Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.

Армия и оружие The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

Армия и оружие Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Шоу-бизнес Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.

Политика Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Музыка На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос» 11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.