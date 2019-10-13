Армия и оружие
Газета.RuВ США назвали основную цель России в случае глобальной войны
Портовый город на северо-западе Германии называется наиболее важным узлом для перемещения военной техники. Кроме того, он является наземным портом США для высадки в Европе. Эксперт называет аналогичные порты в Роттердаме и Антверпене более устойчивыми при подобной атаке.
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с чего всё началось
Такой предположение сделал экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.Известия02:54
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Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 10 октября в 20:47
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск
ТВ Центр вчера в 07:35
Армия и оружие
Трамп заявил, что США готовы ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон уже готов ввести санкции против Турции.
Life.ru 10:19
Происшествия
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
СК предъявил обвинения троим жителям Брянска, которые, по данным следствия, убили 57-летнего мужчину и спрятали его тело в гараже под бетонным полом.
RT на русском 02:56
Происшествия
Вице-мисс «Краса России» разбилась в страшном ДТП под Минском
Первая вице-мисс «Краса России» Евгения Сметанина разбилась в страшном ДТП под Минском.
Пятый канал 08:50
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 11 октября в 12:15
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
StarHit.ru 05:00
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес
Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием
Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Вокруг ТВ 06:30
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей
Красная весна вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг
Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.
OvideO.ru 07:13