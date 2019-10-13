Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США назвали основную цель России в случае глобальной войны

Портовый город на северо-западе Германии называется наиболее важным узлом для перемещения военной техники. Кроме того, он является наземным портом США для высадки в Европе. Эксперт называет аналогичные порты в Роттердаме и Антверпене более устойчивыми при подобной атаке.
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с чего всё началось
Такой предположение сделал экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне
 Эндрю Метрик.
Известия02:54

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Американский эксперт назвал главную цель России в Европе в случае войны

РИА Новости03:49

США назвали первую мишень для ракет АПЛ «Ясень»

NewInform04:15

В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны

Lenta.ruвчера в 17:01

В США назвали европейскую мишень № 1 для России в случае войны

Life.ruвчера в 21:59

Главную цель РФ в Европе при начале войны назвали в США

News.ruвчера в 18:09

Названа уязвимая точка Европы в случае глобальной войны

РЕН ТВвчера в 18:06

В США назвали главную цель России в Европе в случае глобальной войны

Известия02:54
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Происшествия

В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

SMINEWS в Подольске 05:00
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Политика

Морено перевел столицу Эквадора на военное положение

В столице Эквадора введено военное положение, сообщает 13 октября ТАСС. Это связано с растущими протестными движениями в стране.
Хакасия-Информ вчера в 23:15
Единоборства

Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу

В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).
Вести.Ru 04:48
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Происшествия

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Единоборства

Зеленский поздравил Усика с победным дебютом

Газета.Ru 03:14
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 11 октября в 12:37
Армия и оружие

CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России

Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК вчера в 14:28
Происшествия

Возросло число жертв трагедии в керченском колледже

ФАН 11 октября в 20:19
Автоспорт

«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии

В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.
Советский спорт 05:06
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Политика

Путин: ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией

Внутриполитическая повестка не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу предпринять шаги к кардинальному улучшению отношений с Россией.
RT на русском 05:44
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 11 октября в 16:48
Политика

National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Игры

NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры

NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
CyberSport.ru вчера в 11:20
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Музыка

На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»

11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12
Авто

В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для американского рынка

Отечественный автопроизводитель УАЗ решил напомнить автомобилистам о своей необычной модели УАЗ-31512, предназначавшейся для рынка Соединенных Штатов.
Discover24 03:06
Экономика

Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
РБК 04:54
Происшествия

Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Хоккей

Уэйну Гретцки наложили 20 швов после падения в обморок

Выяснилось, что это следствие обезвоживания организма. Мне наложили двадцать швов только на подбородке, и ещё четыре или пять на глазу.
Metaratings 05:30
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
Известия вчера в 23:08
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