Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США назвали основную цель России в случае глобальной войны

Портовый город на северо-западе Германии называется наиболее важным узлом для перемещения военной техники. Кроме того, он является наземным портом США для высадки в Европе. Эксперт называет аналогичные порты в Роттердаме и Антверпене более устойчивыми при подобной атаке.
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с чего всё началось
Такой предположение сделал экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне
 Эндрю Метрик.
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Американский эксперт назвал главную цель России в Европе в случае войны

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В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны

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Бремерхафен: В США назвали первую мишень для ракет России в случае войны

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В США назвали европейскую мишень № 1 для России в случае войны

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Главную цель РФ в Европе при начале войны назвали в США

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Названа уязвимая точка Европы в случае глобальной войны

РЕН ТВвчера в 18:06

В США назвали главную цель России в Европе в случае глобальной войны

Известия02:54
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Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18

Газета.Ru 02:18
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Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Путин признался, что не читает Трампа в Twitter

Президент России Владимир Путин признался, что не читает своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, но считает его мнение важным для мира в целом.
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Теннис

Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
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Армия и оружие

Турецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии

Газета.Ru 05:58
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На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
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Происшествия

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
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Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Политика

Парламентские выборы стартовали в Польше

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
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Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
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Хоккей

«Локомотив» победил «Куньлунь» в матче КХЛ

Хоккеисты «Локомотива» одержали победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
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National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
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Выяснилось, что это следствие обезвоживания организма. Мне наложили двадцать швов только на подбородке, и ещё четыре или пять на глазу.
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Экономика

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
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Автоспорт

Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

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Говорит Москва 02:54
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
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Происшествия

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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 11 октября в 16:48
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

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Футбол

УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат 11 октября в 20:26
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