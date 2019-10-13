с чего всё началось

Портовый город на северо-западе Германии называется наиболее важным узлом для перемещения военной техники. Кроме того, он является наземным портом США для высадки в Европе. Эксперт называет аналогичные порты в Роттердаме и Антверпене более устойчивыми при подобной атаке.

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

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