Армия и оружие

РБКРБКВ США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных. "Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы сказал нет", — заявил Лайк.
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с чего всё началось
Журнал Breaking Defence
 опубликовал заявление подполковника ВС США Гари Лайка о неготовности США в случае военного конфликта с Россией или Китаем противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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