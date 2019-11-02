Армия и оружие
РБКВ США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных. "Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы сказал нет", — заявил Лайк.
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с чего всё началось
Журнал Breaking Defence опубликовал заявление подполковника ВС США Гари Лайка о неготовности США в случае военного конфликта с Россией или Китаем противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Военное дело22:07
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