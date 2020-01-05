с чего всё началось

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

В США назвали преимущества украинской армии над американской

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