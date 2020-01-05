Армия и оружие
Lenta.ruВ США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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Американские военные тесно сотрудничают с украинскими солдатами, у которых «учатся» и узнают о «российской тактике», заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью ТСН.РБКвчера в 19:56
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