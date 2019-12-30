Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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Американские военные тесно сотрудничают с украинскими солдатами, у которых «учатся» и узнают о «российской тактике», заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью
 ТСН.
РБКвчера в 19:56

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Американский дипломат заявил, что армия США учится у украинских военных

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Американский дипломат рассказал, чему армия США учится у ВСУ

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Дипломат США заявил, что армия страны «учится» у ВСУ

Газета.Ruвчера в 19:36

В США заявили об обучении американских военных украинцами

РИА Новостивчера в 17:30

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Lenta.ruвчера в 14:46
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Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
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Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда

Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
РБК 02:05
Политика

Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме

Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
REGNUM 01:31
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ вчера в 22:35
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Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону

Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Вести.Ru 06:03
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
РБК 00:39
Политика

Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить.
ТАСС 03:04
Общество

Солнце максимально приблизилось к Земле

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
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Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
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Шоу-бизнес

Жена Стаса Костюшкина попала в ДТП и получила штраф

Супруга бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина рассказала о неприятной ситуации на парковке.
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Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
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Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
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Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
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«Ювентус» предлагает «Ман Юнайтед» за Погба 60 млн фунтов и Рабьо

"Юве" может отдать в обмен хавбека Адриена Рабьо и заплатить 60 млн фунтов. Ранее на Погба также претендовал "Интер".
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«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру

По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
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В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
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Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи

Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
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Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж

В ходе исследования рынка SUV изданию "Новые автомобили" удалось выяснить, что Volkswagen Tayron по объемам продаж заметно превосходит такие модели, как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.
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Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
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