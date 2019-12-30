Армия и оружие
Lenta.ruВ США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Читать в источнике
с чего всё началось
Американские военные тесно сотрудничают с украинскими солдатами, у которых «учатся» и узнают о «российской тактике», заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью ТСН.РБКвчера в 19:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Политика
Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме
Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Происшествия
Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону
Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Политика
Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин
Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Шоу-бизнес
Жена Стаса Костюшкина попала в ДТП и получила штраф
Супруга бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина рассказала о неприятной ситуации на парковке.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Футбол
«Ювентус» предлагает «Ман Юнайтед» за Погба 60 млн фунтов и Рабьо
"Юве" может отдать в обмен хавбека Адриена Рабьо и заплатить 60 млн фунтов. Ранее на Погба также претендовал "Интер".
Футбол
«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру
По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи
Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Авто
Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж
В ходе исследования рынка SUV изданию "Новые автомобили" удалось выяснить, что Volkswagen Tayron по объемам продаж заметно превосходит такие модели, как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой
Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.